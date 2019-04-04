Сводка из зоны ООС за 3 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 6 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал украинских военных:

из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – в районе Новотроицкого;

из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Лебединского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершал обстрелы:

из минометов калибрами 120 и 82 мм – у Крымского;

из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе Новолуганского;

из стрелкового оружия – вблизи Станицы Луганской.

С начала текущих суток обстрелы позиций украинских войск не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения украинской армии за сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 101 единица. Под огнем оказались Ясиноватая, прилегающий к ней поселок Минеральное; Горловка и ее поселок шахты им. Гагарина; Докучаевск; села Сосновское, Украинское, Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 мм и 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 5 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.), сел Желобок, Смелое и Логвиново. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».