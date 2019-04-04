В МВД заявили, что готовы обеспечить порядок во время дебатов Зеленского и Порошенко. Новости

В Министерстве внутренних дел Украины готовы обеспечить порядок на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве во время проведения дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Об этом сегодня, 4 апреля, на своей странице в Facebook сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

По его словам, подразделения МВД Украины, а именно Национальная полиция Украины с ГСЧС Украины и Национальной гвардией Украины, готовы обеспечить охрану общественного порядка и безопасности на НСК «Олимпийский» во время проведения дебатов.

Шевченко также обратился к сторонникам обоих кандидатов с требованием «вести себя вежливо и правопорядок не нарушать».

Как сообщалось ранее, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ультимативной форме вызвал действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты. Также сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко ответил на вызов.

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