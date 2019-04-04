Полицейские ужаснулись: На Луганщине мать бросила ребенка на произвол судьбы (Фото). Новости

На Луганщине в Станично-Луганском районе полицейские изъяли из семьи ребенка, которого мать бросила на произвол судьбы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

«Сотрудники ювенальной превенции совместно с работниками службы по делам детей Станично-Луганской райгосадминистрации изъяли из семьи полуторагодовалую девочку, которую мать оставила в доме со своим братом, который находился в сильном алкогольном опьянении», – написала она.

По ее словам, в поселковый совет обратились жители с. Пшеничное и сообщили, что родители маленького ребенка находятся в состоянии алкогольного опьянения, а девочка голодная. Для проверки сообщения в поселок выехали детские полицейские и работники службы по делам детей.

«Зайдя в дом, полицейские ужаснулись увиденному – маленький ребенок полураздетый, в носке на одной ноге, с испуганными глазами бродил по холодному и заброшенному дому, в котором еще и двери были открыты настежь. Осмотрев дом полицейские обнаружили мужчину, который находился в сильном алкогольном опьянении. На вопрос, где мать девочки, он едва смог сообщить, что его сестра, которая является матерью ребенка, вроде бы, пошла за вещами», – сообщила Погукай.

«По решению комиссии ребенка забрали. К такому решению специалистов побудили ужасные бытовые условия, антисанитария, отсутствие необходимых условий для жизни ребенка и родительской опеки. Девочка временно доставлена в детское отделение Станично-Луганской больницы. Согласно осмотру врачей, состояние ребенка удовлетворительное. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение матери ребенка», – добавила спикер полиции.