Курс доллара и выборы: Эксперты объяснили, чего ждать от гривни в апреле. Новости

На фоне предвыборного накала страстей в марте-2019 курс безналичного доллара в Украине в марте вырос на 1,7% до 27,38 грн, наличного – на 1,2% до 27,37 грн. Курс продажи безналичного евро вырос на 0,2% до 30,74 грн, наличного – на 0,1% до 30,85 грн. Такие данные предоставил информационно-аналитический центр Forex Club, передает «Сегодня».

По мнению аналитиков, ослабление гривни было вызвано девальвационными настроениями населения и непосредственно ожиданием президентских выборов. Эксперты отмечают, что колебания курса продолжатся, но резкого скачка вверх ожидать все же не следует.

«Курс гривни в апреле может колебаться в диапазоне 27-28,5 грн за доллар на фоне спекуляций на рынке после первого тура президентских выборов. Национальный банк будет сдерживать колебания выше отметки 28 грн за доллар», – прогнозируют аналитики.

Они напоминают: поддерживают гривню и иностранные инвесторы, которые в условиях низкой доходности по облигациям в Европе и снижения доходности по облигациям в США, покупают гривневые ОВГЗ. Только за март доля нерезидентов в гривневых ОВГЗ выросла на 50% – до 20,3 млрд грн.

«Однако после первого тура президентских выборов нерезиденты, вероятно, займут выжидательную позицию, без активных вложений в ОВГЗ, оценивая новую политическую конфигурацию. Соответственно, предложение иностранной валюты на рынке снизится», – предупреждают эксперты.

Специалисты подчеркивают, что давление на гривню может усилиться к концу апреля. Это будет связано как с проведением второго тура президентских выборов, так и с высокими выплатами по внешнему долгу в первых числах мая. Как отмечает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин, Украина рискует не получить второй транш от МВФ вовремя. Такой сценарий увеличит потенциал к девальвации гривни.