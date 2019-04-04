Иностранные военно-морские силы будут заходить в порты Украины постоянно, – Полторак. Новости

В Одесской области в ближайшее время пройдут испытания двух ракетных систем. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

В Одессе он принял участие в торжественном приеме на борт фрегатов Королевских военно-морских сил Канады и Испании «Торонто» и «Санта Мария». Корабли прибыли в порт Одессы накануне 70-й годовщины подписания договора о создании НАТО.

«Во время того, как ситуация в Черном и Азовском морях является опасной, такой заход является сигналом поддержки Украины. Является сигналом поддержки Военно-морских сил Украины в процессе их реформирования», – заявил Полторак.

«Военно-морские силы наших партнеров на постоянной основе будут заходить в наши порты. И эти заходы будут как сигналом поддержки Украины, так и с целью проведения совместных учений», – добавил министр обороны Украины.

Ранее сообщалось, что НАТО готовит пакет мер по сдерживанию действий России в черноморском бассейне, предусматривающий, в частности, отправку в Черное море кораблей для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив. В России негативно отнеслись к этому заявлению и обещают «ответить на такие действия» со стороны НАТО.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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