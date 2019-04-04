Иностранные военно-морские силы будут заходить в порты Украины постоянно, – Полторак. Новости

В Одесской области в ближайшее время пройдут испытания двух ракетных систем. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.
В Одессе он принял участие в торжественном приеме на борт фрегатов Королевских военно-морских сил Канады и Испании «Торонто» и «Санта Мария». Корабли прибыли в порт Одессы накануне 70-й годовщины подписания договора о создании НАТО.
«Во время того, как ситуация в Черном и Азовском морях является опасной, такой заход является сигналом поддержки Украины. Является сигналом поддержки Военно-морских сил Украины в процессе их реформирования», – заявил Полторак.
«Военно-морские силы наших партнеров на постоянной основе будут заходить в наши порты. И эти заходы будут как сигналом поддержки Украины, так и с целью проведения совместных учений», – добавил министр обороны Украины.
Ранее сообщалось, что НАТО готовит пакет мер по сдерживанию действий России в черноморском бассейне, предусматривающий, в частности, отправку в Черное море кораблей для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив. В России негативно отнеслись к этому заявлению и обещают «ответить на такие действия» со стороны НАТО.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»
Читайте также:
- В России ответили, что сделают, если НАТО поможет проходу кораблей Украины в Азовском море
- С полной боевой нагрузкой: Истребители и штурмовики выполнили полеты над акваторией Азовского моря (Видео)
- Санкции против России не продлеваются автоматически, – Порошенко
- Россия создает военную предпосылку для нападения на Украину с моря, – дипломат
- НАТО готовится обеспечить проход украинских кораблей в Азовское море
Комментарии