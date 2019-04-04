Для полицейских: В прифронтовом Торецке открыли тир (Фото). Новости

В Торецке (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) заработал новый современный тир для полицейских. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Тренировочная зона предназначена для отработки тактики стрельбы из табельного огнестрельного оружия, ее открыли на базе бывшего тира, который был полностью реконструирован почти за полгода.

По словам начальника Торецкого отделения полиции Станислава Загурского, тир является современным и необходимым в работе полиции прифронтового региона. Загурский заверил, что тренировки в современном зале помогут полицейским более эффективно выполнять свои обязанности.