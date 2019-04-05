Жительница Горловки показала цены на лекарства в «ДНР» (Фото). Новости

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна побывала в аптеке. Ценами на лекарства в «ДНР» горловчанка поделилась в соцсети.
Сиропы от кашля можно купить в Горловке по цене:
- «Лазолван» – 275 руб. (114 грн по местному курсу на 5.04.2019)
- «Бромгексин» – 129 руб. (53,5 грн);
- «Стодаль» – 290 руб. (120 грн);
- «Коделак» – 309 руб. (128 грн);
- «Амброксол» – 112 руб. (46 грн).
Леденцы, которые принимают в случае болезней горла, имеют такую стоимость:
- «Степсилс» – 90 руб. (37 грн);
- «Граммидин» – 145 руб. (60 грн);
- «Трависил» – 62 руб. (25,7 грн).
Другие распространенные лекарственные препараты имеют следующую стоимость:
- «Арбидол» – 250 руб. (37 грн);
- «Амизон» – 295 руб. (122 грн);
- «Амиксин» – 675 руб. (280 грн);
- спрей «Орасепт» – 693 руб. (287,5 грн);
- сироп «Синупрет» – 444 руб. (184 грн);
- капли «Корвалол» 42 руб. (17 грн);
- «Настойка валерианы» – 58 руб. (24 грн);
- «Энтеросгель» (паста, 22 г) – 50 руб. (20,7 грн);
- Энтерол (капсулы) – 647 руб. (268 грн).
В аптеке продают также эфирные масла по цене от 31 руб. (12,9 грн).
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