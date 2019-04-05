Жительница Горловки показала цены на лекарства в «ДНР» (Фото). Новости

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна побывала в аптеке. Ценами на лекарства в «ДНР» горловчанка поделилась в соцсети.

Сиропы от кашля можно купить в Горловке по цене:

«Лазолван» – 275 руб. (114 грн по местному курсу на 5.04.2019)

«Бромгексин» – 129 руб. (53,5 грн);

«Стодаль» – 290 руб. (120 грн);

«Коделак» – 309 руб. (128 грн);

«Амброксол» – 112 руб. (46 грн).

Леденцы, которые принимают в случае болезней горла, имеют такую стоимость:

«Степсилс» – 90 руб. (37 грн);

«Граммидин» – 145 руб. (60 грн);

«Трависил» – 62 руб. (25,7 грн).

Другие распространенные лекарственные препараты имеют следующую стоимость:

«Арбидол» – 250 руб. (37 грн);

«Амизон» – 295 руб. (122 грн);

«Амиксин» – 675 руб. (280 грн);

спрей «Орасепт» – 693 руб. (287,5 грн);

сироп «Синупрет» – 444 руб. (184 грн);

капли «Корвалол» 42 руб. (17 грн);

«Настойка валерианы» – 58 руб. (24 грн);

«Энтеросгель» (паста, 22 г) – 50 руб. (20,7 грн);

Энтерол (капсулы) – 647 руб. (268 грн).

В аптеке продают также эфирные масла по цене от 31 руб. (12,9 грн).