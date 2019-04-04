На Донетчине обнаружили авто, которое находилось в розыске. Новости

На посту неподалеку Волновахи (Донецкая обл.) полицейские остановили машину, которая находилась в розыске. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Донецкой области.

Отмечается, что это уже второй сигнал тревоги за последние несколько недель системы видеонаблюдения «Рубеж», который сообщил правоохранителям, что автомобиль «Шевроле», который пересекает стационарный пост полиции, находится в розыске Шевченковским отделом полиции.

«Вчера на стационарном посту вблизи Волновахи правоохранители, обеспечивающие безопасность дорожного движения остановили "Шевроле" за рулем, которого находился 39-летний житель Донецка. Он двигались из Донецка в Мариуполь, когда был остановлен сотрудниками полиции. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства происшествия», – рассказали в пресс-службе.