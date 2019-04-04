В ЦИК обработали более 100 протоколов с мокрыми печатями. Новости

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины продолжают принимать и обрабатывать протоколы из регионов с итогами голосования на выборах президента. Уже обработано 111 из 199 протоколов с мокрыми печатями.

В ЦИК не исключают, что примут все протоколы до 5 апреля, но отмечают, что этот процесс может затянуться до субботы, 6 апреля, в связи с тем, что в ведомство могут поступать какие-либо жалобы или судебные обжалования на итоги голосования. Официальные результаты первого тура выборов президента Украины ЦИК должны огласить до 10 апреля.

Как сообщалось ранее, ЦИК обработала 100% протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента Украины, прошедших 31 марта. В голосовании приняли участие 18 млн 893 тыс. 879 избирателей. Победителем первого тура выборов стал Владимир Зеленский – 30,24% голосов, на втором месте – действующий президент Украины Петр Порошенко с 15,95% голосов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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