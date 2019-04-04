День минной опасности: Международные организации работают над предотвращением угрозы. Новости

Сегодня, 4 апреля, отмечается Международный день просвещения по вопросам минной опасности и содействия противоминной деятельности. Международный комитет Красного Креста (МККК) и другие международные и национальные организации и учреждения работают над предотвращением угрозы мин для жизни людей. Об этом сообщает пресс-служба МККК.

Главная задача заключается в напоминании людям, что мины и другие взрывоопасные предметы не выбирают своих жертв. «Восточная Украина является одной из наиболее заминированных территорий в мире. Наличие мин и взрывоопасных предметов в этом регионе угрожает жизням миллионов гражданских лиц, негативно сказывается на их повседневной жизни, перемещении между селами и городами, мешая заготовке дров, проведению сельскохозяйственных работ и делая опасным даже обычное пребывание за пределами дома», – говорит глава делегации МККК в Украине Флоранс Жиллетт.

Стремясь уменьшить уровень опасности и сократить количество инцидентов, связанных с минами и взрывоопасными предметами, МККК проводит разъяснительную работу среди населения, а также предоставляет аптечки и средства маркировки структурам, ответственным за разминирование. Также оказывается поддержка органам власти в разработке нормативно-правовой базы по вопросам минной опасности, в том числе в реализации законодательства и требований по противоминной деятельности. «Предотвращение жертв среди гражданского населения и негативных последствий мин и взрывоопасных предметов по обе стороны линии соприкосновения – это не только юридическое обязательство и гуманитарная задача заинтересованных организаций и учреждений, но и общая первоочередная задача», – объясняет Флоранс Жиллетт.

В МКК отметили, что в Украине только в прошлом году от мин пострадали свыше 100 гражданских лиц. Мины находятся в непосредственной близости от пунктов пропуска на востоке Украины, через которые ежедневно проходят 30-40 тысяч человек.

Особое внимание МККК уделяет детям, поскольку из-за их любопытства, к сожалению, повышается риск стать жертвами взрывоопасных предметов. В 2018 году около 12 тысяч детей из населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения узнали об опасности мин и взрывоопасных предметов и правилах безопасного поведения, посетив тематические театральные представления.

Международный Комитет Красного Креста организует мероприятия в Мариуполе, Славянске и Северодонецке, а также в неподконтрольных украинским властям Донецке, Луганске, чтобы повысить уровень осведомленности населения о действии мин и взрывоопасных предметов и уменьшить риск путем популяризации безопасного поведения в тех населенных пунктах, где такая сохраняется такая опасность.

Как сообщалось ранее, с начала вооруженного конфликта на Донбассе в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадали 833 гражданских лица.

Напомним, что в Украине вступил в силу закон о разминировании Донбасса. Сколько понадобится времени, чтобы полностью разминировать Донбасс, пока не знает никто.

Также сообщалось, что в Украине появилась информационная карта территорий Донбасса, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны.

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