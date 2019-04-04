В Сенате США поддержали резолюцию против агрессии России в Черном море. Новости

Комитет по вопросам международных отношений Сената США в среду, 3 апреля, рассмотрел и рекомендовал для утверждения резолюцию «Относительно призыва обеспечить свободу международной навигации в Черном море и отмены проекта газопровода "Северный поток-2"», передает «Укринформ».

Документ содержит ряд призывов к администрации США, в том числе относительно взаимодействия с союзниками для обеспечения свободы навигации в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Кроме того, законодательная инициатива приветствует усиление присутствия НАТО в регионе и призывает союзников и партнеров в Европе отказать военным кораблям России в обслуживании в их портах.

Члены Сената США также призывают президента Америки Дональда Трампа воспользоваться положениями закона об оборонном бюджете для укрепления Вооруженных сил Украины и предоставления им дополнительной поддержки в сфере безопасности и обороны, прежде всего – на море.

Отдельно сенаторы выразили поддержку резолюции Европарламента, которая осуждает агрессию РФ в Керченском проливе и призывает к отмене строительства газопровода «Северный поток-2» из-за его угрозы энергетической безопасности Европы.

Данную резолюцию поддержали около 70 членов Сената США.

Ранее сообщалось, что НАТО готовит пакет мер по сдерживанию действий России в черноморском бассейне, предусматривающий, в частности, отправку в Черное море кораблей для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив. В России негативно отнеслись к этому заявлению и обещают «ответить на такие действия» со стороны НАТО.

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