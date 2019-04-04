«Реабилитация раненых детей»: Фонд Рината Ахметова принимает заявки. Новости

Ежегодно 4 апреля в мире проходит Международный день просвещения по вопросам минной опасности. По данным ООН, сегодня восток Украины является одним из наиболее загрязненных минами регионов планеты. Из-за этого жизни двух миллионов людей постоянно находятся под угрозой. В первую очередь – детей. Площадки, парки и прочие места ребячьего досуга усеяны взрывчатыми веществами. С начала конфликта на Донбассе в результате подрывов и обстрелов было ранено более 260 мальчиков и девочек, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Сегодня Фонд Рината Ахметова – единственный в Украине системно и масштабно оказывает помощь пострадавшим от конфликта детям Донбасса. Для этого в 2016 году стартовал проект «Реабилитация раненых детей». Благодаря этой инициативе тяжелораненые ребята могут пройти реабилитацию в лучших санаториях Украины. Отдохнуть и восстановиться физически и психологически по индивидуально подобранным методикам. Большинству требуется повторная реабилитация, и Фонд помогает ее пройти. У некоторых ребят этот процесс занимает несколько лет, для многих восстановление после травм – это на всю жизнь. В рамках проекта проведено свыше 100 курсов реабилитации.

Одним из его участников стал Саша Сыроватский из села Красное Донецкой области. Трагедия произошла в 2015 году. Мальчик в подробностях помнит тот трагический день, когда вместе с другом отправился гулять на полигон. Там и нашли снаряд. Интерес к боеприпасу оказался роковым. Снаряд взорвался прямо в руках. Друг погиб на месте, а Сашу с многочисленными ранениями доставили в больницу. На его теле не было живого места – сотни осколков изрешетили ребенка. Особенно пострадала область живота. Осколки продолжают выходить из тела до сих пор.

Как вспоминает мама мальчика Оксана Сыроватская, сперва врачи не давали никаких прогнозов – она сутками дежурила под реанимацией. Операция прошла успешно, но Саша нуждался в последующей медицинской помощи. Благодаря проекту «Реабилитация раненых детей» он получил возможность восстановиться в одном из лучших санаториев Запорожской области.

«Очень благодарна Ринату Ахметову за то, что помогает и не забывает о детях», – отметила Оксана Сыроватская.

Со своей стороны, директор по развитию проектов Фонда Татьяна Кухоцкая отметила, что проект «Реабилитация раненых детей» остается актуальным. Ведь факты ранений фиксируются и сейчас.

«Это большая боль нашей страны. Раненым детям нужно системно помогать. Многим из них курс реабилитации необходимо проходить несколько раз. Поэтому уже стартовал прием заявок на участие в новом сезоне проекта от родителей детей как с контролируемых, так и неподконтрольных территорий. Ведь для Рината Ахметова самым важным является помощь детям», – пояснила Кухоцкая.

В рамках проекта Фонд Рината Ахметова оказывает помощь раненым детям, в том числе проживающим на неподконтрольной территории и в «серой зоне». Чтобы получить такого рода помощь необходимо обратиться на горячую линию Фонда: 0 800 509 001.