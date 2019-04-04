В прифронтовом поселке Донетчины выявили нелегальную АЗС. Новости

В прифронтовом поселке Очеретино (Донецкая обл.) незаконно торговали горюче-смазочными материалами. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в Донецкой области.

«Сотрудниками налоговой милиции Донецкой области совместно с спецподразделением налоговой милиции ГФС Украины, которое привлечено в состав Объединенных сил, установлен факт реализации горюче-смазочных материалов жительницей г. Очеретино Донецкой области без разрешения на выполнение работ повышенной опасности на территории АЗС», – говорится в сообщении.

«Из незаконного оборота изъято горюче-смазочных материалов в количестве 13,8 тонны на общую сумму 422 тыс. грн. В отношении гражданки составлен админпротокол по ч.1 ст.164 Кодекса Украины об административных правонарушениях», – сообщили в ГФС Донетчины.

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