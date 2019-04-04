Тука рассказал о работе МинВОТ в сфере разминирования Донбасса. Новости

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) занимается разработкой нормативно-правовых актов о противоминной деятельности в Украине, чтобы решать эту проблему на государственном уровне и без коррупции, но есть препятствия. Об этом сегодня, 4 апреля, рассказал заместитель главы МинВОТ Украины Георгий Тука.
«Внимание нашего общества к этой проблеме недостаточно высокое, ведь каждый год мы теряем немалое количество наших сограждан, преимущественно речь идет о гражданском населении. К сожалению, каждый год погибают дети. Такие крайне негативные события требуют решения этой проблемы именно на государственном, на политическом уровне», – сказал он.
По его словам, разработанные МинВОТ нормативно-правовые акты могут быть утверждены Кабинетом министров Украины в ближайшие недели. «К сожалению, процесс проведения предвыборной кампании немного отсрочил утверждение этих очень важных документов, но я убежден, что неделя-две и эти решения в правительстве будут окончательно утверждены», – отметил Тука.
«Главные тезисы, которые мы, как министерство, будем внедрять в первую очередь – это абсолютная транспарентность этого процесса… 2,5 года мы потратили на то, чтобы вытянуть этот процесс из тьмы на свет, но сопротивление продолжается и сейчас, поэтому процесс не очень простой», – продолжил замминистра МинВОТ.
Он также сообщил, что сегодня общался по этому вопросу с послом Великобритании в Украине Джудит Гоф, которая заверила, что посольства Великобритании, США, Хорватии и Канады продолжат поддерживать МинВОТ в вопросе противоминной деятельности и разрушении коррупционных схем в этой сфере. «Фактически вокруг этого вопроса сейчас за кулисами обсуждаются попытки создать всякого рода препятствия в той деятельности, которой занимается наше министерство», – заявил Тука.
Замминистра МинВОТ добавил, что к решению проблем с разминированием на Донбассе должны быть привлечены участники боевых действий, которые имеют соответствующий опыт в этом вопросе.
Как сообщалось ранее, 25 января 2019 года в Украине вступил в силу Закон о противоминной деятельности. Согласно закону, будет создана система органов, которые будут планировать, координировать и выполнять разминирование, а затем – проверять качество работ.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»
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