В «ДНР»: Житель Докучаевска хранил дома тротиловые шашки и электродетонаторы. Новости

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В «ДНР»: Житель Докучаевска хранил дома тротиловые шашки и электродетонаторы

04.04.19 14:24dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Докучаевске мужчина хранил тротиловые шашки и электродетонаторы. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Как утверждают в «МВД», у жителя Докучаевска «полицейские» изъяли 5 тротиловых шашек, 5 электродетонаторов, более 40 патронов различным калибром.

Боеприпасы направлены на экспертизу, фигуранта обещают привлечь к «уголовной ответственности».

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