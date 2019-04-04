В «ДНР»: Житель Докучаевска хранил дома тротиловые шашки и электродетонаторы. Новости

В неподконтрольном украинским властям Докучаевске мужчина хранил тротиловые шашки и электродетонаторы. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Как утверждают в «МВД», у жителя Докучаевска «полицейские» изъяли 5 тротиловых шашек, 5 электродетонаторов, более 40 патронов различным калибром.

Боеприпасы направлены на экспертизу, фигуранта обещают привлечь к «уголовной ответственности».

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