Повышения цены на газ для украинцев не будет: Эксперт дал прогноз. Новости

Украинцев к концу 2019 года не ждет повышение цен на газ. Такое прогноз озвучил аналитик «Альпари» Максим Пархоменко, комментируя решение Кабмина разрешить «Нафтогазу Украины» снизить цены на газ для населения, пишет «Сегодня».

«К новому году нас не ждет очередное повышение цен на газ. Они останутся на текущем уровне и будут составлять 8,5 грн, а не 12 грн за кубический метр, как планировалось ранее. ... Причиной этому – ситуация на европейских рынках, где цены на газ продолжают снижаться и сейчас находятся на минимуме 2016 года», – объяснил Пархоменко.

Так, на крупнейшем хабе TTF газ подешевел до уровня в 14,5 евро за мегаватт в час. Снижение стоимости газа обусловлено теплой зимой и ведением атомных электростанций в Японии, из-за чего спрос на газ в Азии существенно снизился, отметил специалист.

График цен на газ на крупнейшем хабе TTF в Нидерландах

В связи с этим производители начали снижать цены и отправлять газ в Европу. Ближайший к Украине хаб CZ VTP предлагает газ с поставкой завтра уже за 15,11 евро за мегаватт. При перерасчете на кубометр его стоимость будет составлять 0,1594 евро или примерно 4,85 гривен за куб.

«Однозначно, что столько в Украине он стоит не будет и нужно прибавить к этому стоимость логистики», – пояснил Пахроменко.