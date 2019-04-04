Офицеры Объединенных сил привезли помощь для школьников в Новолуганское (Фото). Новости

Офицеры Объединенных сил побывали в Новолуганском (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) и передали помощь школьникам. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Общеобразовательная школа I-III ступеней в поселке Новолуганское каждый день принимает в свои стены 186 детей этого населенного пункта, расположенного вблизи первой линии обороны.

Офицеры командования Объединенных сил не впервые в гостях у школьников. В этот раз привезли современную молодежную одежду для учащихся.

По словам координатора проекта Бориса Кутового, в рамках мероприятий стратегической гуманитарной инициативы «Помощь Восток» генерал-лейтенант Сергей Наев занимаемся этим поселком почти с самого начала проведения операции Объединенных сил. В данном районе проводились мероприятия по разминированию, восстановлению поврежденной в результате обстрелов НВФ инфраструктуры. Для младших учеников школы было завезено оборудование в классы, книги на украинском языке и сладости.

В штабе напомнили, что в октябре, ко Дню защитника Украины, представители командования Объединенных сил вместе с детьми высадили у школы Аллею единства из 55 кустов можжевельника и елок.