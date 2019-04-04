На Донбассе от мин пострадали более тысячи мирных жителей, – ООН. Новости

На Донбассе от мин и взрывоопасных предметов с начала вооруженного конфликта погибли или были ранены более тысячи мирных жителей. Об этом сегодня, 4 апреля, заявила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани, передает «Интерфакс-Украина».

«С апреля 2014 года более 1 тыс. гражданских пострадали, получили ранения или были убиты в результате инцидента с минами или взрывоопасными предметами. В том числе более чем 160 детей», – сказала она.

Представитель ООН напомнила, что кроме физических увечий и травм есть еще и социально-экономические и психологические последствия чрезвычайно заминированных территорий на Донбассе.

«Это также препятствует доступу к обычной инфраструктуре – рынкам, школам и т. д. Люди также не могут заниматься сельско-хозяйственными работами, рыбалкой или другим делом», – добавила Лубрани.

Она также призвала предпринять больше необходимых мер по очистке территорий от мин, оказанию помощи пострадавшим, информированию об опасности мин и взрывоопасных предметов.

В свою очередь посол Великобритании в Украине Джудит Гоф подчеркнула, что точный объем заминированных территорий на Донбассе не установлен.

Как сообщалось ранее, по данным Министерства обороны Украины, с начала вооруженного конфликта на Донбассе от подрыва на минах пострадали 833 мирных жителя: 269 погибли и 564 получили ранения, в том числе 125 детей.

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