На Донбассе от мин пострадали более тысячи мирных жителей, – ООН. Новости

На Донбассе от мин и взрывоопасных предметов с начала вооруженного конфликта погибли или были ранены более тысячи мирных жителей. Об этом сегодня, 4 апреля, заявила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани, передает «Интерфакс-Украина».
«С апреля 2014 года более 1 тыс. гражданских пострадали, получили ранения или были убиты в результате инцидента с минами или взрывоопасными предметами. В том числе более чем 160 детей», – сказала она.
Представитель ООН напомнила, что кроме физических увечий и травм есть еще и социально-экономические и психологические последствия чрезвычайно заминированных территорий на Донбассе.
«Это также препятствует доступу к обычной инфраструктуре – рынкам, школам и т. д. Люди также не могут заниматься сельско-хозяйственными работами, рыбалкой или другим делом», – добавила Лубрани.
Она также призвала предпринять больше необходимых мер по очистке территорий от мин, оказанию помощи пострадавшим, информированию об опасности мин и взрывоопасных предметов.
В свою очередь посол Великобритании в Украине Джудит Гоф подчеркнула, что точный объем заминированных территорий на Донбассе не установлен.
Как сообщалось ранее, по данным Министерства обороны Украины, с начала вооруженного конфликта на Донбассе от подрыва на минах пострадали 833 мирных жителя: 269 погибли и 564 получили ранения, в том числе 125 детей.
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