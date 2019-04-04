Дебаты Порошенко и Зеленского на «Олимпийском»: В Центризбиркоме дали разъяснение. Новости

Предложенные кандидатами на пост президента дебаты на НСК «Олимпийский» могут быть формой предвыборной агитации, а не определенными Законом «О выборах Президента Украины» теледебатами. Об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает «Укринформ».

«То, о каких дебатах говорится в постановлении ЦИК, – это статья 62 закона (О выборах президента Украины – ред.). Дебаты, о которых говорят сейчас два кандидата, это немного не та статья закона, то есть речь идет сейчас о тех дебатах, которые регулируются как форма предвыборной агитации», – отметил он.

Радченко подчеркнул, что статья 62 закона о выборах президента определяет процедуру и сроки проведения теледебатов, которые проводятся на «Общественном» телеканале и оплачиваются из государственного бюджета.

В то же время он высказал мнение, что, скорее всего, кандидаты на пост главы государства, которые говорят о дебатах на стадионе «Олимпийский», имеют в виду форму агитации, которая урегулирована статьей 58 закона о выборах президента относительно «проведения публичных дебатов, дискуссий, пресс-конференций». По его словам, такие дебаты должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.

«Я не знаю, о чем говорят кандидаты, спрашивайте у них, но, возможно, оба кандидата плохо читали закон. Есть предвыборные теледебаты, 62-я статья закона и постановление ЦИК касается именно этого. Когда один кандидат другого вызывает на дебаты, то очевидно, что речь идет о части 1 п. 3 статьи 58 закона. Это разница», – добавил замглавы ЦИК.

Вместе с тем Радченко напомнил, что до момента принятия ЦИК итогового протокола о результатах голосования 31 марта и объявления повторного голосования (второго тура – ред.) агитация кандидатов на пост президента не допускается.

Как сообщалось ранее, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ультимативной форме вызвал действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты. Петр Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он отметил, что, согласно закону, дебаты должны проходить в эфире Общественного телевидения, но принял вызов и готов встретиться на стадионе.

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