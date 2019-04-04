Полиция Донетчины расследует 33 уголовных производства по нарушениям избирательного законодательства, – Семенишин. Новости

Избирательный процесс в Донецкой области прошел спокойно, законно и прозрачно. Об этом сообщил сегодня, 4 апреля, начальник полиции Донецкой области Николай Семенишин во время совместного брифинга подразделений системы МВД в Донецкой области по итогам работы во время выборов президента Украины, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области отметил, что обеспечение честных выборов – это результат совместной работы представителей органов системы МВД, а также Гражданской сети ОПОРА, избирательных штабов, СМИ и граждан. Полиция работала в тесном взаимодействии с Национальной гвардией, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой, СБУ и прокуратурой», – отметили в пресс-службе.

В течение избирательной кампании полиция Донецкой области зарегистрировала более 600 сообщений о нарушении избирательного законодательства.

«По 33 фактам начаты уголовные производства, одно из них, по нападению на агитаторов одного из кандидатов в президенты Украины, в настоящее время направлено в суд. По области открыт ряд уголовных производств по фактам фальсификации выборов, вместе с тем в самом большом городе региона, Мариуполе, фактов фальсификации не зарегистрировано», – отметил Семенишин.

Он отметил, что сообщения о нарушениях продолжают поступать в полицию. Так, вчера было открыто два уголовных производства по ст. 158 Уголовного кодекса Украины (фальсификация избирательных документов) в Волновахском и Добропольском районах.

По факту подкупа избирателей в Донецкой области было открыто три производства, в настоящее время одно закрыто за отсутствием состава преступления, в отношении двух других продолжается досудебное расследование.

«Типичным нарушением во время очередных выборов президента были попытки выноса и повреждения бюллетеней. В частности такие факты и попытка вброса бюллетеней зафиксированы в Торецке. По всем проводится досудебное расследование», – отметили в пресс-службе.

Также руководитель полиции прокомментировал избиение члена избирательной комиссии в Великой Новоселке. По факту возбуждено уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины «Умышленное легкое телесное повреждение», проводятся первоочередные следственные действия.

Кроме того, полиция расследует 5 уголовных производств по фактам заведомо ложных сообщений о минировании (ст. 259 УК).

Кроме того, по фактам избирательных нарушений составлено 14 административных протоколов.

«Полиция мгновенно реагировала на все нарушения. Каждое из них было тщательно проверено. Полиция Донетчины готова к обеспечению общественной безопасности и законности во время второго тура выборов президента Украины», – добавил Николай Семенишин.