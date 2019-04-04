На Луганщине приняли план перспективного развития региона. Новости

В Луганской области сегодня, 4 апреля, на заседании коллегии облгосадминистрации был принят план перспективного развития региона на 2019-2021 годы. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

По словам и. о. председателя Луганской областной государственной администрации Сергея Филя, работа по определению приоритетов развития Луганщины длилась почти полгода.

«Утверждение Плана перспективного развития Луганской области на 2019-2021 годы является логическим завершением масштабной работы, которая была проведена в области на уровне городов, районов и объединенных территориальных громад», – сказал он.

Отмечается, что проект документа был представлен на втором заседании областного Совета регионального развития 7 марта и обнародован на официальном сайте облгосадминистрации. В нем на момент презентации находилось 990 объектов по различным направлениям работы.

«С учетом предложений и замечаний окончательно в План перспективного развития Луганской области на 2019-2021 годы внесены 679 объектов, направленных на развитие приоритетных направлений, таких как: "Промышленность и сельское хозяйство", "Транспортно-логистическая инфраструктура", "Капитальное строительство", "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Образование", "Здравоохранение", "Социальная защита", "Культура", "Спорт"», – проинформировала руководитель аппарата облгосадминистрации Ирина Калинина.

Напомним, согласно указу президента Украины от 06.12.2018 года «О дополнительных мерах по обеспечению реформ по децентрализации власти» с целью налаживания эффективного взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в городах и районах разработаны и утверждены планы перспективного развития территорий на три года, которые стали основой для формирования Плана перспективного развития Луганской области на 2019-2021 годы.

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