Житель Бахмута потерял все свои сбережения, доверившись мошеннице. Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) пожилой мужчина, оказавшись под влиянием мошенницы, лишился 7 тыс. грн и 2 тыс. долл. Правоохранители открыли уголовное дело. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«В дежурную часть отдела полиции обратился 77-летний местный житель с заявлением о том, что неизвестный украл почти 7 тыс. гривен и 2 тыс. долларов США», – говорится в сообщении.

Выяснилось, что ​​ днем к мужчине на улице обратилась неизвестная женщина, которая предложила купить картофель по значительно сниженной цене. Пенсионер провел незнакомку домой и, общаясь с ней, показал тайник, в котором он держит свои сбережения. Гостья попросила попить воды, и когда пожилой мужчина отвлекся, незнакомка исчезла. Позже, потерпевший открыл тайник и обнаружил, что он пустой.

Относительно мошенницы правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 «Кража» УК Украины.

В полиции призвали граждан быть бдительными, не открывать двери неизвестным людям и не общаться с незнакомцами по телефону. Элементарные меры предосторожности помогут не стать жертвой злоумышленников и сохранить свои деньги и здоровье.

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