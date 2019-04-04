Нашел на улице: Житель Мирнограда принес в полицию боеприпасы. Новости

В Мирнограде (до переименования – Димитров, Донецкая обл.) местный житель принес в полицию пакет с патронами, который он нашел на одной из улиц города. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.
Отмечается, что 51 летний мужчина нашел на улице более 30 патронов калибра 7.62 мм зимой этого года и оставил их у себя. Узнав об уголовной ответственности за хранение боеприпасов, житель Мирнограда сообщил об опасной находке полиции.
Мужчина рассказал правоохранителям, что он работает дворником и в феврале этого года, во время уборки территории на одной из улиц города, нашел боеприпасы. Чтобы не подвергать опасности других горожан, мужчина забрал патроны домой. Горожанин добавил, что опасался ответственности за хранение боеприпасов, поэтому никому не рассказывал о своей находке.
Уточняется, что изъятые патроны были направлены на экспертизу.
Следует напомнить, что согласно ч.3 ст.263 УК Украины граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатку, освобождаются от уголовной ответственности.
Читайте также:
- Гранатомет и тысячи боеприпасов: В Покровском районе полиция изъяла нелегальное оружие
- На Донетчине стартует месячник добровольной сдачи оружия
- Полицейские изъяли в Донецкой области более 200 гранат
- Недалеко от КПВВ «Гнутово» обнаружен пакет с гранатами и тротилом (Фото)
- В прифронтовой Красногоровке обнаружили схрон с боеприпасами (Фото)
- В школе в Мариуполе пиротехники изъяли ручную гранату (Фото)
- На Донетчине вблизи линии разграничения обнаружен тайник с боеприпасами (Фото)
- За сутки в Славянском районе дважды изымали гранаты
- В прифронтовом Чермалыке полицейские изъяли боеприпасы
Комментарии