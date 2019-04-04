Украина может потерять донорское финансирование, если не примет поправку к противоминному закону. Новости

Украина может потерять донорское финансирование, если Верховная Рада не примет поправку к закону о противоминной деятельности. Об этом сегодня, 4 апреля, заявило посольство США в Украине в Twitter.

«Мины являются угрозой № 1 для гражданского населения восточной Украины. Верховная Рада должна принять поправку, позволяющую прямое донорское финансирование операторов противоминной деятельности. Иначе, Украина рискует потерять донорское финансирование, что поставит большее количество жизней под угрозу», – подчеркнули в посольстве.

Ранее сообщалось, что посол Великобритании призвала народных депутатов принять поправки в закон о разминировании, чтобы получить прямое финансирование от международных доноров, которые ведут противоминную деятельность. Также призыв поддержали в посольстве США в Украине и специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Напомним, с начала вооруженного конфликта на Донбассе в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадали 833 гражданских лица.

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