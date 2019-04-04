Ситуация в пунктах пропуска днем 4 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 4 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

«Администратор»: «14:21. Пеших в обе стороны практически нет (привез автобус, прошли и никого). Машин из Артемовска (Бахмута, – ред.) нет, зато из Горловки машин полно».

КПВВ «Марьинка»:

Мария: «10:14. "Каргилл" в Украину. Льготная машин 25, основная раза в 2 больше. Движение хорошее»;

Мария: «10:49. На украинском в Курахово машин 50, льготная около 20»;

Сергей: «12:57. "Каргилл" из Донецка машин 30-40 всего. В Донецк так же»;

Михаил: «13:49. "Каргилл" в Марьинку: 5 машин»;

Игорь: «14:03. "Каргилл" в Курахово 15 авто»;

Игорь: «14:04. "Каргилл" из Донецка – 0 машин, в Донецк мильен».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Администратор»: «12:44. Новотроицк – Еленовка – въезд в Донецк: со стороны Украины быстро, нет очередей, работают все окошки, 15 минут заняло прохождение. Со стороны ДНР около 40 машин и 30 машин халявщиков. Очень долго».

КПВВ «Гнутово»:

Наталия: «10:09. Пищевик в Донецк машин 10. Пеших нет».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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