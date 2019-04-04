В «Л-ДНР» активно тренируют минометные и артиллерийские подразделения НВФ, – разведка. Новости

На неподконтрольных Украине территориях Донбасса командование незаконных вооруженных формирований (НВФ) ведет интенсивные тренировки артиллерийских и минометных подразделений. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск усиливает боевые возможности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации под видом проведения контрольных проверок за зимний период обучения. В частности, часть подразделений российских оккупационных войск скрыто выведены в районы сосредоточения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом, противником интенсивно проводятся тренировки по управлению огнем артиллерийских и минометных подразделений, которые, якобы с целью проверки, прибыли в районы передовой по учебной тревоге.

В то же время, на основных и запасных пунктах управления войсками НВФ, развернуты оперативные группы, которые проводят уточнение и распределение для поражения целей среди подразделений, привлеченных к тренировкам.