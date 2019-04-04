На Кировоградщине переселенцы и участники АТО / ООС получили жилье. Новости

В Кировоградской области в прошлом году лица с инвалидностью вследствие войны, переселенцы и участники АТО / ООС получили собственное жилье. Об этом сообщили во время еженедельного аппаратного совещания в облгосадминистрации, передает пресс-служба Кировоградского областного совета.
«В 2018 году 7 человек с инвалидностью вследствие войны, 4 семьи погибших участников АТО и ООС и 2 внутренне перемещенные лица из числа участников АТО обеспечены собственным жильем», – говорится в сообщении.
Так, по данным пресс-службы, на это потрачено 10,2 млн грн. «В течение 2014-2017 годов на мероприятия обеспечения жильем участников АТО, ООС и членов семей погибших участников АТО, ООС привлечено 20,7 млн грн», – отмечается в сообщении.
Напомним, в Украине усовершенствован правовой механизм предоставления компенсации на приобретение жилья внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Как сообщалось ранее, мирные граждане, получившие ранения или повреждение здоровья вследствие вооруженного конфликта на Донбассе, которые привели к инвалидности, имеют право получить статус лица с инвалидностью вследствие войны.
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