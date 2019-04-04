Пенсии и субсидии жителям Донбасса: В ПФУ отчитались о финансировании апреля. Новости

В Донецкой и Луганской областях начато финансирование апрельских пенсий и жилищных субсидий. Об этом сообщают пресс-службы главных управлений Пенсионного фонда Украины в регионах.

Так, по состоянию на сегодня, 4 апреля, в Луганской области профинансировано на выплату пенсий апреля: центр почтовой связи – по 6-8 число, субсидии – по 6-8 число; учреждения банков – по 4 число, субсидии – по 4 число, ВПЛ – по 4 число.

В Донецкой области начато финансирование апрельских пенсий и жилищных субсидий за март текущего года. «Для обеспечения своевременной выплаты пенсионерам области уже профинансировано для выплаты пенсий 82,4 млн грн или 2,4% от месячной потребности и 11 млн грн на выплату мартовской суммы начисленных субсидий, что составляет 4,7% от потребности», – говорится в сообщении.

Отмечается, что одновременная выплата пенсий и субсидий пенсионерам производится по их выбору через почтовые предприятия или банковские учреждения области с 4 по 25 апреля 2019 года.

Напомним, что в Донецкой области гражданам проведен очередной перерасчет пенсии. А в Луганской области пересчитано пенсий 92% пенсионеров.

Как сообщалось ранее, в Украине на каждого пенсионера приходится 1,4 работающих граждан. Более половины пенсионеров (51%), или 5,99 млн, получают от государства от 1,4 до 2 тыс. грн. А в прошлом 2018 году рост пенсий составил от 2% до 61,5%, в зависимости от категории пенсионера.

Читайте также: