На Донетчине отремонтируют мост через реку Северский Донец (Фото). Новости

В районе села Богородичное (Славянский р-н, Донецкая обл.) в ближайшие дни начнется ремонт моста через реку Северский Донец. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.

Так, искусственное сооружение требует:

восстановления защитного слоя бетонных поверхностей опор, балок и ригелей;

замены мостового полотна, гидроизоляции и покрытия проезжей части;

замены барьерного ограждения и окраски секций ограждения перильного типа.

Отмечается, что в худшем состоянии находятся пешеходные тротуары, которые будут восстановлены из армированного бетона.

«Впервые за время эксплуатации мостовой переход будет иметь эффективную систему водоотвода с очистными сооружениями для фильтрации сточных вод с проезжей части от нефтепродуктов и тому подобное», – говорится в сообщении.

Ремонт сооружения обойдется в 30 млн 494 тыс. 664 грн. Подряд на восстановление моста получило ООО «ВП Мост» из Изюма (Харьковская обл.). В системе ProZorro проводились открытые торги.

Сооружение расположено на автодороге общего пользования государственного значения Т-05-21 / М-03 / – подъезд к Святогорску, км 6 + 895.

Мостовой переход примыкает к уже отремонтированной международной трассе М-03 «Киев – Харьков – Должанский».

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