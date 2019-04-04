В Счастье назначен глава военно-гражданской администрации (Документ). Новости

В городе Счастье (Новоайдарский р-н, Луганская обл.) назначен глава военно-гражданской администрации (ВГА). Им стал Дмитрий Скворцов. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщил исполняющий обязанности председателя Луганской областной государственной администрации (ЛугОГА) Сергей Филь на своей странице в Facebook.

Так, глава области сегодня подписал соответствующее распоряжение. «Все необходимые согласования пройдены и, как и обещал, назначаю голову Счастьенской военно-гражданской администрации. Им стал Дмитрий Скворцов. Наша главная задача – обеспечить нормальные условия жизни для жителей города. Даже несмотря на то, что позиции врага находятся за какие-то сотни метров. Дмитрий Анатольевич может рассчитывать на полную поддержку от нашей ОГА. Желаю плодотворной работы!», – написал он.

Глава области опубликовал распоряжение:

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Дмитрий Скворцов назначен руководителем ВГА города Счастье с 5 апреля 2019 года.

Напомним, в городе Счастье была создана ВГА. Указ об этом опубликован на сайте президента Украины Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что на Луганщине планируют создать 6 районов вместо 11.

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