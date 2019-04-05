Есть условие: Эксперт рассказала об истинной цели РФ в отношении Донбасса. Новости

Основная цель Российской Федерации – дестабилизировать ситуацию в Украине и сохранить в составе нашей страны неподконтрольные территории (НКТ) Донбасса, но с одним условием. Об этом рассказала директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина, передает портал «Акценты».

По ее словам, если бы РФ планировать включить территории неподконтрольного украинским властям Донбасса в границы своего государства, то это бы уже давно было сделано. Пока Кремль использует «ДНР» и «ЛНР», как источник дестабилизации ситуации в нашей стране, а также возможность влиять на Украину.

Эксперт считает, что истинной целью России является включение «Л-ДНР» в состав Украины. Нужно, чтобы именно Украина содержала эти территории при полной их так называемой автономии, и которые будут подконтрольны РФ. Естественно, Украина против этого.

Бекешкина подчеркнула, что на данный момент «ЛНР» и «ДНР» используются в качестве источника беспорядков и волнений в Украине: такая своеобразная раковая опухоль, которую хотят искусственно посадить на тело нашей страны.

Эксперт уверена, что Россия не собирается включать эти территории в состав своей страны и тем более содержать их.

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