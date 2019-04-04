За взятки от переселенцев работникам Пенсионного фонда грозит до 10 лет тюрьмы. Новости

В Донецкой области будут судить должностных лиц Пенсионного фонда Украины, которые за денежное вознаграждение от пенсионеров назначали и восстанавливали гражданам пенсии. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, досудебное расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины в отношении организованной преступной группы в составе из 4 человек, двое из которых являются должностными лицами Бахмутско-Лиманского объединенного Управления ПФУ в Донецкой области, завершено.

«В течение 2017-2018 годов на территории г. Бахмута Донецкой области действовало стабильное преступное объединение, члены которого систематически получали неправомерную выгоду от ВПЛ, в основном – это были пожилые люди, в размере от 4-х до 5,5 тыс. грн за внеочередные подачи заявлений о назначении и восстановлении пенсий и своевременное проведение социальных выплат», – говорится в сообщении.

«Преступная деятельность группировки прекращена в сентябре 2018 года. В ходе досудебного расследования установлено 26 эпизодов преступной деятельности, а общая сумма взяток составила 122 тыс. 650 грн. В настоящее время двое из обвиняемых находятся под домашним арестом, еще за двоих – организатора и одного из должностных лиц внесены залоги в размере 352,4 тыс. грн и 147 тыс. 280 грн соответственно», – сообщили в прокуратуре.

Обвинительный акт в отношении указанных лиц прокуратурой направлен в суд для рассмотрения по существу.