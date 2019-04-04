Римма Филь: Заминированное детство. Блоги

4 апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности. Донбасс сегодня не просто горячая точка. По мнению экспертов, это один их самых заминированных регионов на планете.

В Отчете ООН «Обзор гуманитарных потребностей региона по состоянию на 2019 год» отмечается: в течение трех лет в Украине произошло больше инцидентов, связанных с противотанковыми минами, чем в любой другой стране.

Особо опасная зона – 427-километровая линия разграничения, которая проходит по пострадавшей территории и просто напичкана минами. И в сводках то и дело пополняются данные об убитых и раненых.

Этот риск, опять-таки, согласно отчету ООН, касается миллионов людей на востоке Украины. Два миллиона человек сталкиваются с минной угрозой, каждое третье домохозяйство вдоль линии разграничения подвержено такой опасности. Особенную угрозу представляют сельскохозяйственные поля и территория возле КПВВ.

Часто жертвами такого минирования становятся дети. За время конфликта зафиксировано 750 обстрелов учебных заведений. 62 школы сообщили, что рядом с ними находятся неразорванные боеприпасы. Дети едут в школу небезопасными маршрутами. В мае 2018 года в результате подрыва на мине школьного автобуса погиб один ребенок, трое ранены.

Площадки, где раньше играли в футбол, сейчас представляют смертельную опасность. 65% жертв среди детей за последние два года связаны с подрывами на минах.

Последняя страшная история – гибель трех ребят в результате взрыва мины возле линии разграничения.

Подобным образом пострадал Виталик из Мариуполя.

Мальчик шел из школы и заметил лежавший на земле необычный предмет – небольшую трубку с торчащими из нее проводками. Внешне напоминала лазерный фонарик. Виталик поднял трубку и положил в рюкзак. Дома стал исследовать находку – тут прогремел взрыв. Подросток получил множественные ранения, все тело посекло мелкими осколками. Самое страшное, что один из осколков попал в правый глаз. Сложнейшую операцию проводили в Одессе.

Крошечный кусочек металла разрезал сетчатку глаза, но, к счастью, не затронул зрительный нерв. Чтобы спасти глаз, врачи работали шесть часов.

Самое ужасное, что Виталик пострадал дважды. Первый раз был ранен осколками во время страшного обстрела Мариуполя. Тогда снаряд «Града» разорвался очень близко от того места, где находился ребенок. От гибели спасли соседские автомобили на парковке, которые и приняли на себя большую часть осколков.

И при первом, и при втором ранении Фонд Рината Ахметова обеспечил лечение ребенка.

Таких историй, к сожалению, немало...

Для помощи раненым деткам с марта 2016 года в Фонде действует проект «Реабилитация раненых детей». Его цель – помочь ребятам, получившим ранения, пройти реабилитацию, в том числе психологическую. За время работы проекта проведено более 100 курсов реабилитации. До сих пор проект продолжает быть актуальным. Факты ранений фиксируются постоянно – так что проходить реабилитацию многим приходится неоднократно.

Не случайно уже стартовал прием заявок на реабилитацию нынешним летом. Как всегда, в лечении помогут детям как с контролируемых, так и неподконтрольных территорий. Подробнее о приеме заявок – на горячей линии Фонда Рината Ахметова 0800 509 001

В 2018 году курс реабилитации в Одесском санатории «Куяльник» прошли Ирина и Александр Ободец, раненные 6 февраля 2018 года во дворе своего дома в Красногоровке.

Девятилетний Саша получил ранение, когда в руках взорвался детонатор, который используют при работах в шахтах. Мальчик нашел его на улице и решил разобрать. Любопытство обошлось дорого: он лишился нескольких пальцев, был ранен в живот и бедро. От взрыва пострадала и его 14-летняя сестра. Многочисленные осколки попали ей в спину. Лечение требовало денег, а доходы семьи небольшие – живут на пособия. Фонд и предоставил все необходимое.

Римма Филь, заслуженный журналист Украины