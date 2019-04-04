Экс-генсек НАТО заявил, что, напав на Украину, Россия застала Альянс врасплох. Новости

В 2014 году действия России застали НАТО врасплох, поскольку Альянс не ожидал, что она захватит силой часть территории соседа. Об этом в интервью одному из телеканалов заявил экс-генеральный секретарь Североатлантического Альянса Андерс Фог Расмуссен, передает «Униан».

По его словам, у НАТО не было никаких сведений о том, что РФ готовится захватить Крым, а Россия тогда начала сложную спецоперацию – гибридную войну, использовав не только обычные вооруженные силы, но и кибератаки, кампании по дезинформации.

«В то время мы были не готовы противостоять этому. С тех пор мы адаптировались. Но в 2014-м мы были застигнуты врасплох», – заявил Расмуссен.

«В то время еще хорошо работал совет Россия-НАТО. Кстати, он существует до сих пор, но скорее формально. Но после атаки России на Украину все пошло совсем по другому сценарию. Кстати, тогда, в 2014-м, у России была довольно большая делегация, размещавшаяся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. У нас было множество возможностей для диалога», – вспоминает экс-генсек.

Он добавил, что в то время дипломаты НАТО разговаривали регулярно и часто с российской делегацией.

«В целом они вели себя довольно агрессивно, часто предоставляли фейки о своих действиях в Крыму. В НАТО им не верили. Сразу после российской операции в Крыму мы поняли, что Европа оказалась в совершенно новой ситуации с точки зрения безопасности. И мы стали предпринимать какие-то шаги. Мы ввели войска НАТО в страны наших партнеров на востоке Европы, чтобы усилить нашу оборону. Нас застали врасплох на первом этапе, но затем мы начали быстро реагировать на происходящее. А историей, окончательно открывшей всем глаза на происходящее, стала, конечно, трагедия Боинга МН17, сбитого на востоке Украины», – сказал Расмуссен.

Экс-генсек НАТО добавил, что до 2014 года Альянс много работал с Россией, в частности, РФ помогала НАТО проводить операцию в Афганистане, было взаимодействие в борьбе с наркотрафиком, противодействии терроризму и пиратству.

«Но в 2014 году, после нападения России на Украину, мы поняли, что Россия не наш стратегический партнер, а наш стратегический противник. И основная задача НАТО – это по-прежнему защита нашей собственной территории», – подчеркнул он.

Расмуссен выразил мнение, что единственный способ остановить войну на Донбассе – это ввести туда миротворцев ООН: «Они бы смогли контролировать фактическую границу между Украиной и Россией, следить и предотвращать перемещения российских военных и оружия через эту границу».