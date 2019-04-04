В Лисичанске полицейские разыскали пропавшего 13-летнего мальчика (Фото). Новости

Полицейские Луганщины установили местонахождение пропавшего несовершеннолетнего и вернули его домой. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области.

3 апреля в дежурную часть полиции Лисичанска обратилась женщина, которая сообщила о том, что ее 13-летний сын в 16:00 ушел гулять, но домой не вернулся и не отвечает на телефонные звонки.

К поискам ребенка были подключены сотрудники ювенальной превенции, следственно-оперативной группы, патрульные полицейские, все наряды и группы быстрого реагирования. Мальчик был найден. Правоохранителям он объяснил, что он был у своих друзей и не отвечал на звонки от матери, так как понимал, что она будет его ругать и заставит возвращаться домой.

С несовершеннолетним проведена профилактическая беседа о недопущении такого поведения в дальнейшем, он был возвращен домой.