На Луганщине разоблачили организованную группировку вымогателей. Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Луганской области организованную группировку, участники которой занимались вымогательством денег у жителей Лисичанска и Северодонецка. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

«В состав банды входили 4 жителей Луганской области. Организатором группировки был действующий сотрудник органов прокуратуры. Злоумышленники, в частности, с угрозами физического насилия требовали от местного предпринимателя, который предоставляет строительные услуги, 100 тыс. грн. Деньги предприниматель должен был вернуть за якобы украденные на строительстве материалы», – говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность злоумышленников и задержали всех участников группировки по местам их проживания.

«Во время санкционированных следственных действий по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли денежные средства, полученные преступным путем. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст.189 Уголовного кодекса Украины задержанным объявлено о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности», – проинформировали в СБУ.

Операция по разоблачению группы вымогателей проводилась СБУ совместно с полицией и под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.