Непосредственная угроза: В ОБСЕ отметили важность противоминной деятельности на Донбассе. Новости

Сегодня, 4 апреля, глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан и координатор проектов ОБСЕ в Украине Генрик Вилладсен подчеркнули важность противоминной деятельности в районах, пострадавших от конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Миссии.

Так, Апакан напомнил, что договоренность об извлечении мин и запрете на установку новых была достигнута в Минске несколько лет назад. «Однако мины продолжают уносить и разрушать жизни украинцев с обеих сторон линии соприкосновения, не оставляя никаких сомнений в острой необходимости расширения масштабов гуманитарного разминирования. СMM способствует усилиям по разминированию, в частности в районах вблизи школ, больниц, жилых домов и контрольных пунктов въезда-выезда как в Донецкой, так и в Луганской области, и готова оказывать такую поддержку в будущем», – сказал он.

По информации СММ ОБСЕ, мины и неразорвавшиеся боеприпасы представляют непосредственную угрозу гражданскому населению на Донбассе. За последние 12 месяцев СММ подтвердила, что по меньшей мере 70 человек погибли или получили ранения вследствие срабатывания мин и неразорвавшихся боеприпасов. Среди них – 18 детей. В дополнение к гражданским жертвам, мины и неразорвавшиеся боеприпасы препятствуют базовой социально-экономической деятельности, ограничивают передвижение, затрудняют процессы восстановления и развития, а также разделяют людей.

«Снижение рисков, связанных с минами и неразорвавшимися боеприпасами, требует совместных усилий всех партнеров: государственных и неправительственных структур, а также местных и международных организаций. В поддержку этих усилий координатор проектов ОБСЕ способствует разработке соответствующих законодательных и нормативных актов, совместно с Женевским международным центром гуманитарного разминирования поддерживает внедрение системы управления информацией по противоминной деятельности (цифровой системы планирования противоминной деятельности), а также обеспечивает оборудованием и проводит обучение для сотрудников органов государственной власти», – сообщил Вилладсен.

Как сообщалось ранее, в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии разграничения около 16 тыс. кв. км содержат участки местности, несущие минную опасность для населения. Также сообщалось, что в Украине появилась информационная карта территорий Донбасса, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны.

Напомним, с начала вооруженного конфликта на Донбассе в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадали 833 гражданских лица. Из них погибли 269 гражданских, 27 из них – дети. По данным координатора ООН по гуманитарным вопросам в Украине, на Донбассе от мин и взрывоопасных предметов с начала вооруженного конфликта погибли или были ранены более тысячи мирных жителей.

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