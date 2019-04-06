Переселенцам: Как получить адресную помощь после трудоустройства в случае отказа УТСЗН. Новости

Переселенцы, которые трудоустроились, но получили отказ от Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) в назначении адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (так называемые «переселенческие» деньги), могут восстановить выплату через суд. Об этом сообщает пресс-служба представительства Норвежского совета по делам беженцев в Украине (NRC).

«По данным Организации экономического сотрудничества и развития, среди всех европейских стран Украина имеет самый высокий уровень расходов на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства относительно уровня доходов, а именно около 40%. Вполне понятно, что для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), многие из которых вынуждены оплачивать не только счета за потребленные коммунальные услуги, но и аренду, вопрос оплаты жилья является одним из самых насущных. Именно с целью гарантировать ВПЛ реализацию права на жилье, правительство Украины в 2014 году ввело особый вид помощи – ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (далее – адресная помощь)», – говорится в сообщении.

Как отмечают правозащитники, сейчас подавляющему большинству переселенцев известно об этой помощи и условиях ее назначения, однако далеко не все переселенцы знакомы с последними тенденциями судебной практики при назначении адресной помощи.

В частности, «Порядок предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг», утвержденный Постановлением Кабинета министров Украины № 505 от 01.10.2014 года, предусматривает следующее:

адресная помощь назначается сроком на 6 месяцев;

ВПЛ должно подать новое заявление для продолжения выплаты адресной помощи на следующий 6-месячный срок;

если ВПЛ трудоспособного возраста не работает, не трудоустроилось в течение двух месяцев со дня назначения выплаты денежной помощи, размер такой помощи для трудоспособных членов семьи на следующие 2 месяца уменьшается на 50%, а на следующий период – прекращается.

При этом, по информации правозащитников, должностные лица местных УТСЗН трактуют эти положения Порядка следующим образом: «Трудоспособное лицо, которое не нашло работу в течение четырех (по мнению некоторых УТСЗН – даже двух) месяцев с момента первого назначения адресной помощи, теряет право на ее получение. Например, если лицо трудоустроилось через год после первого назначения адресной помощи, то оно больше никогда не сможет получать адресную помощь как работоспособное».

«Однако, устойчивая судебная практика не разделяет вышеупомянутую точку зрения. Сейчас суды становятся на сторону ВПЛ и удовлетворяют их исковые требования о назначении адресной помощи после трудоустройства. Суды в своих решениях исходят из того, что после устройства на работу ВПЛ трудоспособного возраста обращается в УТСЗН с заявлением не о восстановлении ранее назначенной адресной помощи, а о новом назначении помощи в связи с изменением обстоятельств», – рассказали в NRC.

Итак, для того, чтобы отстоять свое право на получение надлежащей социальной выплаты на покрытие расходов на проживание, трудоспособные ВПЛ, которые трудоустроились по истечении первого 6-месячного срока получения адресной помощи, должны:

Обратиться в местное УТСЗН с заявлением о назначении адресной помощи и необходимыми документами. Получить письменный отказ УТСЗН в назначении адресной помощи. Подготовить документы, необходимые для обращения в суд: паспорт и индивидуальный налоговый номер, справку ВПЛ, трудовую книжку, трудовой договор, справку с места работы, отказ УТСЗН (в определенных случаях перечень документов может частично меняться). Обратиться в административный суд с иском о признании действий УТСЗН неправомерными, отмене решения УТСЗН об отказе в назначении адресной помощи и обязательства УТСЗН назначить и выплатить ежемесячную адресную денежную помощь в соответствии с ранее поданным заявлением.

«К сожалению, не все УТСЗН добровольно выполняют решение суда в пользу ВПЛ. В некоторых случаях для получения помощи необходимо получать исполнительный лист и предъявлять его к исполнению в органы Государственной исполнительной службы», – отмечают правозащитники.

Важно: для назначения помощи на следующий период переселенцу необходимо повторно осуществить все вышеуказанные шаги. «То есть не только наведаться с новым заявлением в УТСЗН (или учреждение уполномоченного банка), но и вновь обратиться в суд. Дело в том, что суды при рассмотрении дела выходят из фактических обстоятельств, сложившихся на момент вынесения обжалуемого решения УТСЗН, и не могут предсказать дальнейшие незаконные действия уполномоченного органа», – подытожили правозащитники.

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