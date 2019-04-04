Полицейские Краматорска разыскали двух несовершеннолетних девушек, которые сбежали в другие города. Новости

Правоохранители Краматорска (Донецкая обл.) разыскали двух несовершеннолетних, которые сбежали в другие города. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Полицейским понадобились сутки, чтобы найти беглянок. Одна из девушек находилась в Константиновке, другая – в Часов Яре.

«2 апреля в Краматорский отдела полиции от администрации одного из профессиональных учебных заведений города поступило сообщение об исчезновении двух девушек 16 и 17 лет, которые лишены родительской опеки. По предварительной информации стало известно, что они поехали в неизвестном направлении. На поиск несовершеннолетних была задействована группа розыска отдела криминальной полиции Краматорска, по их приметам ориентированы патрули города и смежных органов. В течение суток полицейские установили местонахождение девушек», – рассказали в полиции.

Выяснилось, что 16-летняя беглянка уехала в Константиновку, где живет ее парень со своей семьей. А ее 17-летняя подруга направилась к своей матери в Часов Яр.

«Правоохранители доставили девушек в учебное заведение, где провели с несовершеннолетними профилактическую беседу. Полицейские объяснили о возможных последствиях побега из общежития, ведь самостоятельное путешествия без ведома лиц ответственных за них, может привести к негативным последствиям», – рассказали в полиции.

Также полицейские пообщались с администрацией учебного заведения и подчеркнули необходимость работы психолога с несовершеннолетними.