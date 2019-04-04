Пыталась продать: У жительницы Авдеевки изъяли гранаты. Новости

В Авдеевке (Донецкая обл.) 26-летняя местная жительница была задержана полицейскими, когда пыталась продать боеприпасы. Правонарушительнице может грозить до 7 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Как отметили правоохранители, в руки жительницы Авдеевки попали 6 гранат Ф-1. Девушка решила подзаработать, продав боеприпасов кому-то из жителей города. Правонарушительница была задержана в момент реализации гранат. Боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу.

«Сейчас в отношении злоумышленницы открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины», – сказано в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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