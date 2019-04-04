Первыми встретили жители Славянска: На Донетчину прибыл Томос (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) сегодня, 4 апреля, в Центральной библиотеке прошла презентация копии Томоса о предоставлении православной церкви Украины автокефалии.

Как рассказал «Донецким новостям» военный капеллан воинской части 3035 Славянского полка Национальной гвардии Украины, игумен Дионисий, это копия Томоса на сегодняшний день единственная на Донбассе.

«Первыми на Донбассе ее встретили бойцы воинской части 3035 Славянского полка НГУ во вторник в Славянске. Вчера мы были в Рубежном (Луганская обл.) в этом же полку, где гвардейцы имели возможность познакомиться с Томосом. Среди обычных людей первыми встречают жители Славянска. Потом Томос будет представлен во многих городах восточной Украины, среди которых Дружковка, Часов Яр и другие», – рассказал военный капеллан.

Игумен Дионисий на своих встречах разъясняет людям содержание документа. «Томос написан на греческом языке, я распечатал его перевод на украинском языке и зачитываю на встречах, чтобы люди понимали, о чем идет речь в данном важном для украинского народа документе», – отметил капеллан.

Храниться же копия Томоса будет в Свято-Вознесенском храме города Дружковки (Донецкая обл.).

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