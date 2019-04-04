Порошенко подписал программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО на этот год. Новости

Президент Украины Петр Порошенко подписал очередную годовую национальную программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО. Об этом глава государства сообщает сегодня, 4 апреля, на своей странице в Facebook.

«Украина высоко ценит солидарность Североатлантического союза с Украиной и неизменную поддержку нашего государства перед лицом агрессии России. Сегодня, когда российский агрессор цинично и дерзко нарушает нормы и правила, установленные в мире, движение в НАТО остается безальтернативным направлением для Украины, ее защиты и сохранения территориальной целостности. Хотел бы заверить, что Украина остается надежным партнером НАТО в построении нашего общего и безопасного будущего», – сказал Порошенко.

По его словам, все эти годы Украина уверенно прокладывала свой путь в Североатлантический альянс. «Мы практически с чистого листа создали новую украинскую армию. И эту армию уже сегодня уважают и в регионе, и в мире. Уже сегодня мы фактически является Восточным флангом Альянса. И по вооружению, и по опыту, и по стандартам. Уже сегодня мы готовы взять на себя долгожданные обязательства и приступить к выполнению Плана действий по членству в НАТО», – отметил президент.

«Верю, что лондонский саммит НАТО является именно тем случаем, когда союзники по достоинству оценят вклад Украины в защиту евроатлантического сообщества и начнут практическую дискуссию о предоставлении нашему государству ПДЧ. С верой в этом подписываю очередную годовую национальную программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО», – сказал Гарант.

Он также отметил, что Украина не планирует останавливаться и будет уверенно двигаться дальше, потому что альтернативы НАТО и ЕС для Украины нет.