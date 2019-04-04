Разминирование Донбасса может длиться десятки лет, – Черныш. Новости

Разминирование территорий Донецкой и Луганской областей может продлиться десятки лет. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Вадим Черныш в своей странице в Twitter.
«Сегодня Международный день просвещения по вопросам минной опасности. На востоке Украины миллионы людей в зоне риска из-за минной загрязненности. Разминирование может длиться десятки лет», – написал он.
Но, как отметил министр, защитить людей возможно через информирование и обучение безопасному поведению. «Впервые из госбюджета на это выделено 5 млн грн», – сообщил Черныш.
Как сообщалось ранее, в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии разграничения около 16 тыс. кв. км содержат участки местности, несущие минную опасность для населения. Также сообщалось, что в Украине появилась информационная карта территорий Донбасса, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны.
Напомним, с начала вооруженного конфликта на Донбассе в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадали 833 гражданских лица. Из них погибли 269 гражданских, 27 из них – дети. По данным координатора ООН по гуманитарным вопросам в Украине, на Донбассе от мин и взрывоопасных предметов с начала вооруженного конфликта погибли или были ранены более тысячи мирных жителей.
Читайте также:
- Когда началась война – боялись. Теперь – привыкли: На Донбассе 400 тысяч детей живут под угрозой мин (Фото)
- На Донбассе от мин пострадали более тысячи мирных жителей, – ООН
- Тука рассказал о работе МинВОТ в сфере разминирования Донбасса
- На Донбассе саперы уничтожили более 430 тысяч взрывоопасных предметов
- На Донетчине откроют первый в Украине региональный Центр противоминной деятельности (Видео)
- Разминирование Донбасса: Принят закон о противоминной деятельности
- Без права на ошибку: Как бойцы ВСУ обезвреживают и уничтожают мины и фугасы на Донбассе (Видео)
- Вступил в силу закон о разминировании Донбасса: Что предусматривает документ
- В ГСЧС рассказали, как разминируют Донбасс
- В Украине создадут центр противоминных операций и реестр минных полей
Комментарии