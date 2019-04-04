США будет работать с любым президентом, который придет к власти, – Волкер. Новости

США будут сотрудничать с любым президентом Украины, независимо от того, кто победит на президентских выборах. Об этом сказал спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер, пишет «Громадське».

«Мы будем работать с Украиной по всем этим пунктам. И мы будем работать с любым руководством, которое придет к власти. Украина сделала больше за последние 2 года, чем за предыдущие 25. Но еще много работы впереди», – сказал Волкер.

Он отметил, что США не поддерживают ни одного отдельного кандидата, а поддерживают принципы.

Сенатор-демократ Крис Мерфи в комментарии Общественному добавил, что США обязаны защищать суверенитет Украины, бороться с коррупцией и модернизировать экономику до тех пор, пока Россия «не выйдет из незаконно захваченных территорий Украины».

«И это обязательство действует без оглядки на то, кто является президентом страны. Мы не вмешиваемся в украинские выборы, не даем никаких рекомендаций. Мы лишь даем четко понять: Соединенные Штаты будут стоять вместе с украинским народом и будут стоять с руководством страны, несмотря на то, какой путь она выберет», – сказал Мерфи.