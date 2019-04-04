«Карточка краматорчанина»: Уже 800 человек подали документы на получение. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) продолжается оформление «Карточки краматорчанина», которую могут получить и переселенцы. По подсчетам, свои документы уже подали 800 жителей города. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Так, на прошлой неделе в отделениях АО «Ощадбанк» начался прием документов для оформления «Карточки краматорчанина».

В пресс-службе напоминают, что «Карточка краматорчанина» – это персонифицированная современная многофункциональная платежная карта с фото и личными данными пользователя, которая имеет функцию осуществления бесконтактных платежей и предоставляет возможность оплатить/воспользоваться льготой на проезд в муниципальном транспорте. «Целью ее создания, прежде всего, является учет предоставления услуг проезда в городском пассажирском транспорте и возможность анализа, прогнозирования и планирования бюджетных расходов, и мер социальной политики», – говорится в сообщении.

Категории населения, имеющие льготы на проезд в общественном транспорте (в Краматорске их насчитывается около 60 тысяч), получат бесконтактные пластиковые карты бесплатно.

Для всех остальных категорий граждан стоимость оформления карты будет составлять 120 грн (стоимость обслуживания карты в течение года).

О том, кто может оформить «Карточку краматорчанина», читайте – Переселенцы могут получить «Карточку краматорчанина»: Что она дает и как это сделать.

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