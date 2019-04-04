Первый шаг в создании ракетного щита: В Украине испытали новые ракеты (Фото). Новости

Сегодня, 4 апреля, на юге Одесской области произошли испытания новых украинских ракет, в том числе контрольные пуски ракетных комплексов «Ольха-М». Об этом сообщает администрация президента Украины.

Порошенко приветствовал успешные испытания новых украинских ракет. «Хочу поздравить с успешными испытаниями, проведенными сегодня. Это завершающий этап создания комплекса "Ольха-М", систем залпового огня с повышенной точностью, с повышенным радиусом действия, которых очень ждут сегодня в войсках», – сказал он.

По словам главы государства, после постановки на вооружение этого уникального ракетного комплекса, производимого в Украине, и Министерства обороны и Вооруженных сил Украины (ВСУ) появляются новые возможности. «Очень символично, что эти испытания сегодня проходят в 70-ю годовщину создания НАТО. Наш курс – мы идем в НАТО, мы реформируем наши Вооруженные Силы, мы повышаем их боевые способности. И мне приятно, что Украина сегодня фактически является восточным флангом НАТО, хорошо вооруженным. Мы идем в НАТО не с протянутой рукой, а как полноценный, равный партнер, который сегодня защищает демократию, свободу на европейском континенте, давая отпор агрессору – Российской Федерации», – заявил Порошенко.

Как отметил глава государства, это является выполнением его предложений, внесенных в Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о создании ракетного щита в соответствии с новыми возможностями, после выхода РФ из договора о ракетах средней и малой дальности. «У нас появляются новые возможности. Сегодня – это первые шаги. Завтра также будет предоставлена убедительная демонстрация новых возможностей украинских представителей оборонной промышленности в ВСУ», – отметил Петр Порошенко.

Как сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, контрольные пуски прошли успешно. Ракетный комплекс «Ольха-М» принят на вооружение ВСУ и начато серийное производство указанных ракет, которые способны точно уничтожать врага на расстоянии 130 км. «Наши ракетчики – инженеры и производственники продолжают работать над созданием ракет нового поколения, которые будут надежно и точно уничтожать цели на расстоянии более 200 километров», – добавил он.

В свою очередь министр обороны Степан Полторак отметил, что технические возможности новой ракеты значительно повышают боевые возможности ВСУ.

Читайте также: