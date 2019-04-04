Украина требует немедленного возвращения 113 украинцев, незаконно удерживаемых Россией . Новости

Украина направила ноту Российской Федерации с требованием передать украинским компетентным органам 113 граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории РФ и временно аннексированного Крыма – в нарушение норм международного гуманитарного права и международного права прав человека. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

«В Министерство юстиции Украины поступили обращения граждан Украины, осужденных приговорами украинских судов, которые в результате оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя приведены в соответствие с законодательством РФ так называемыми судебными органами, действующими на временно оккупированной территории Украины, а также граждан Украины, осужденных незаконными оккупационными органами в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. Сейчас эти граждане отбывают наказание на территории Автономной Республики Крым или переведены на территорию РФ», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что в соответствии со статьей 1 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» Крым – это территория Украины (Автономная Республика Крым), которая является неотъемлемой частью территории Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины.

«Функционирование на временно оккупированной территории Украины судов, вынесение решения именем Российской Федерации, а также осуществления ими правосудия в соответствии с российским процессуального и материального права не имеет правовых последствий по законодательству Украины, поскольку они созданы в нарушение Конституции и законов Украины. Указанные граждане Украины незаконно лишены свободы и права отбывать наказание на территории Украины за преступления, совершенные ими на территории Украины, за которые они осуждены в соответствии с законодательством РФ», – отмечают в министерстве.

«Итак, Украина требует от Российской Федерации немедленного возвращения своих граждан, незаконно содержатся в РФ и на оккупированной территории Автономной Республики Крым в нарушение норм и принципов международного гуманитарного права и международного права прав человека, и обеспечить им возможность отбывать наказание, назначенное украинскими судами, на территории Украины согласно ее законодательству, а также реализовать свое право на рассмотрение дела установленным законом Украины судом», – подытожили в Минюсте.

Напомним, что законопроект № 8205, определяющий статус и социальные гарантии лиц, незаконно лишенных свободы в связи с российской агрессией, почти год как зарегистрирован в Верховной Раде Украины, но до сих пор не попал на рассмотрение в сессионный зал.

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