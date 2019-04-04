Удивил пулемет Максима в заводской упаковке: На Донетчине изъяли арсенал оружия (Фото). Новости

Сегодня, 4 апреля, в Покровске (до переименования –Красноармейск) и Мариуполе полицейские Донецкой области в ходе проведенных мероприятий у местных бандитов группировки «Чекяна» изъяли целый арсенал оружия. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Меня больше всего удивил пулемет Максима в заводской упаковке. Создается впечатление, что он только вышел с завода, но они изготавливались с 1883 до 1945 годы», – написал он.

Также Аброськин поделился своей историей, связанной с пулеметами Максима. «До войны на востоке я их видел только в музеях, много о них читал. Летом 2014 года, когда я приехал в Мариуполь с пистолетом, один из военных руководителей, на мою просьбу выдать мне автомат, предложил именно пулемет Максима. Тогда я отказался, потому что воспринял это как шутку, но потом действительно увидел, что они востребованы и в наши дни», – рассказал он.

По его словам, сейчас полиция выясняет, где бандиты взяли оружие, в частности, пулемет.