Гражданское население Донбасса до сих пор вынуждено платить слишком высокую цену, – Апакан. Новости

Ситуация с безопасностью на Донбассе остается нестабильной, несмотря на недавнее подтверждение приверженности прекращению огня, вступившего в силу 8 марта. Об этом сегодня, 4 апреля, заявил глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан, выступая в Вене на заседании Постоянного совета, передает пресс-служба Миссии.

Как сообщается, во время брифинга для представителей государств-участников ОБСЕ и партнеров по сотрудничеству Апакан сказал, что гражданское население до сих пор вынуждено платить слишком высокую цену: за этот год инциденты, связанные с минами и неразорвавшимися боеприпасами, а также нарушения режима прекращения огня, количество которых постоянно колеблется, уже забрали жизни 20 мирных жителей. Кроме того, он обратил внимание на то, что с начала зимы во время пересечения линии соприкосновения по естественным причинам скончалось 16 людей, преимущественно пожилого возраста. «Этот факт служит суровым напоминанием про еще более тяжелые трудности, с которыми этим людям приходится сталкиваться вот уже пять лет», – говорится в сообщении.

Так, Апакан призвал к полному соблюдению режима прекращения огня и отводу тяжелого вооружения и добавил, что недавно потерянные жизни в очередной раз подчеркнули острую необходимость проведения разминирования в гуманитарных целях. В соответствии с приоритетами Председательства ОБСЕ, глава Миссии сказал, что для СММ люди и в дальнейшем будут оставаться в центре внимания, особенно наиболее уязвимые слои населения. Посол подчеркнул необходимость ремонта моста в Станице Луганской. «Следует немедленно предпринять необходимые гуманитарные меры», – отметил Эртугрул Апакан.

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