Рентген показал 31 рану: История переселенца, пострадавшего от разорвавшейся мины (Фото). Новости

Украина является одной из самых заминированных стран в мире, ограничивая тем самым свободу передвижения и создавая серьезную угрозу для гражданских лиц, пересекающих линию разграничения. По всему миру беженцы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ) остаются особенно уязвимыми к угрозам мин во многих зонах, пострадавших от конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Агентства ООН по делам беженцев в Украине.

«Убегая из-за загрязненных минами территории, люди попадают под опасность быть убитыми или травмированными. Мины также являются критическим препятствием для безопасного и достойного возвращения, создавая огромную опасность для беженцев и перемещенных лиц во всем мире, которые хотят вернуться домой, и препятствуют усилиям по восстановлению сообществ после окончания конфликта», – говорится в сообщении.

Так, в организации рассказали историю переселенцев из поселка Пивденное (до переименования – Ленинское, делится на два района – Чигари и Черная Гора, относится к Торецку, Донецкая обл.).

Прячась в подвале своего дома, Владимир Заика, 71 год, находился в полной темноте. Обстрелы повредили электроснабжение. Он вышел во двор, чтобы проверить электрические провода и почувствовал, как его нога зацепилась за провод. «Сначала была вспышка. Что-то начало шипеть справа от меня. Затем произошел взрыв», – вспоминает он.

Владимир упал на землю, окутанный облаком пыли и истекая кровью. Позже он узнал, что сработала детонация растяжки и он получил ранение в голову, пах и грудь, а также ранил ногу и плечо. Двое местных мужчин посадили его на огородную тележку и потянули в ближайший пункт пропуска, откуда его увезли в больницу в Торецк (до переименования Дзержинск).

«Рентген показал, что у него 31 рана», – вспоминает его жена Валентина, 71 год, бывшая учительница начальной школы поселка Пивденное.

Никто не хотел отвозить ее в больницу во время обстрелов, и она упаковала одежду в пакет и пошла к мужу пешком. После месяца жизни в больнице, супруги поняли, что им некуда возвращаться. Им сообщили, что боевые действия заставили всех жителей Пивденного бежать. Сейчас, как переселенцы, они проживают в квартире родственников в Торецке.

Правая рука Владимира до сих пор болит после взрыва наземной мины, но он занят ремонтом стен в ванной комнате, закрывая поврежденные участки деревянными досками.

«Подобный опыт семьи является очень распространенным в Украине – одной из самых заминированных стран, где было зафиксировано более 1 тысячи жертв разорванных мин с 2014 года. В Украине около 1,3 миллиона человек являются ВПЛ. УВКБ ООН считает крайне необходимым обучать взрослых и детей распознавать мины и взрывоопасные пережитки войны. Наиболее заминированными местами являются находящиеся близко к линии разграничения, и где гражданские лица часто рискуют наступить на мины, в частности, на полях, в лесах, на берегах рек, обочинах дорог, на кладбище, а иногда даже у своих домов. Также существует насущная необходимость в предоставлении большей поддержки жертвам мин и их семьям, включая долгосрочную медицинскую помощь, реабилитацию и психо-социальную поддержку», – подытожили в организации.

Как сообщалось ранее, по данным Министерства обороны Украины, с начала вооруженного конфликта на Донбассе от подрыва на минах пострадали 833 мирных жителя: 269 погибли и 564 получили ранения, в том числе 125 детей.

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